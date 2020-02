Plusieurs artistes, comédiens ou chanteurs, se sont réunis ce jeudi 13 février 2020 pendant les traditionnels embouteillages du matin au rond-point de l'entrée ouest de Saint-Denis. Ils dénoncent à nouveau le budget de la culture de la Région, amputé de plus de 5 millions d'euros. Les associations culturelles notamment subiraient des coupes de 73%. A coup de chants et de chorégraphies, ils essaient d'interpeller les automobilistes sur leur situation tout en leur offrant ce petit concert de rue pour alléger les bouchons. L'action sera reproduite ce vendredi 14 février à Saint-Pierre.

"On est là pour une opération 'bouchon gratiné'. On est une bande d'artistes et on veut se rendre visibles pour répondre à l'intiative de la Région de réduire le financement des associations culturelles de 73%. C'est énorme !" s'indigne Christophe, comédien.

Le 30 janvier déjà, les acteurs du spectacle vivant et de la culture avaient réalisé une opération coup de poing dans le hall du Conseil régional. Venus de toute l'île, une centaine d'artistes se sont rassemblés pour protester contre "l'amputation de près de 39% du budget culture alloué par la Région, ce qui représente une diminution de plus 5,3 millions d'euros".

"On a participé à une réunion avec l'association Kolet' Réunion, on s'est dit qu'on allait offrir de la culture aux gens quand ils sont dans les bouchons le matin. Pour nous l'important c'est de leur donner un bout de musique, un texte, un poème pour mettre la culture au quotidien et montrer qu'on est là" explique Sandrine, comédienne, chanteuse et danseuse. "On veut sensibiliser le public pour pas qu'il nous laisse sur le bord de la route."

Soutenus par plusieurs klaxons, les artistes comptent reproduire l'opération ce vendredi 14 février à Saint-Pierre. "On met un peu de fromage sur le bouchon pour que ces personnes aient droit à un moment de poésie !"

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com

Pour aller plus loin :

Lire aussi : La Région "ampute de 5,3 millions d'euros" le financement de la culture

Lire aussi : Conseil régional : l'opposition dénonce les coupes budgétaires, des artistes manifestent dans le hall