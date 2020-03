Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

La quatrième édition de l'opération "Je lis un livre péi" aura lieu le samedi 18 avril 2020 dans les librairies, les médiathèques, les bibliothèques et les lieux culturels partenaires de l'opération. Des rencontres avec les auteurs et les éditeurs, des dédicaces, des animations et des conférences sont notamment prévues. "L'opération, initiée par La Réunion des Livres (association interprofessionnelle des métiers du livre), soutenue par la Région Réunion et le Département de La Réunion, promeut la création littéraire et les éditions locales" explique l'organisateur. L'action rassemble l'ensemble des acteurs de la filière locale du livre.

