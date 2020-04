En raison du confinement, tous les établissements aux activités non-essentielles ont fermé leur portes au public. Parmi eux, les bibliothèques, les librairies, les médiathèques. Seulement, la culture est pour beaucoup une activité essentielle ! C'est le cas notamment pour les bibliothécaires de La Réunion, qui ont lancé l'initiative "Confiné.e.s mais cultivé.e.s". L'objectif : mettre à disposition des internautes des ressources numériques culturelles diverses et de qualité pendant le confinement. (Photos rb/www.ipreunion.com)

Jean-Fred Figuin est directeur de la médiathèque du Sud Sauvage, à Saint-Joseph. Avec plusieurs autres bibliothécaires de l’île, il a eu l’idée de lancer le programme "Confiné.e.s mais cultivé.e.s", afin de mettre à disposition des internautes de nombreuses ressources numériques culturelles pendant le confinement. Sur la page Facebook des bibliothécaires de La Réunion, on recense les différents biens culturels disponibles gratuitement depuis chez vous.

Au programme : des adaptations de bandes-dessinées en podcast, des visites virutelles de musées à vivre depuis son canapé, des jeux littéraires, de jolis coloriages, des jeux pour les enfants... De quoi s'occuper - et occuper les plus petits - pendant les longues journées de confinement.

[Liste collaborative ] - Ressources culturelles & pédagogiques (avec accès gratuit pendant le confinement pour...

Au-delà de ce recensement, les bibliothécaires de La Réunion mettent en avant les contenus et les initiatives culturelles des médiathèques de l'île. Ainsi, de nombreux livres sont disponibles gratuitement en version numérique.

- Télécharger des livres numériques -

Si toutes les bibliothèques de l’île ne sont pas encore affiliées au prêt numérique, il est déjà possible de télécharger gratuitement en format numérique les livres des médiathèques et bibliothèques de la CINOR. Retrouvez par exemple le service inédit de consultation de livres numériques sur le site des médiathèques du Nord de La Réunion.

Jean-Fred Figuin espère que dans un futur proche, cette initiative culturelle ira encore plus loin. Mardi 3 avril, il participe à une réunion en ligne avec les autres bibliothécaires engagés afin d’améliorer et d’enrichir les offres déjà proposées. "Si tout va bien, les contenus des bibliothèques de Saint-Joseph et de la médiathèque du Sud Sauvage seront disponibles en ligne d’ici la semaine prochaine", annonce-t-il avec enthousiasme.

En ces temps difficiles, il est important de "partager ces ressources, et profiter de cette belle culture pour survivre", conclut le président de la médiathèque.

ldp / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com