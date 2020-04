La Cité des Arts et Château Morange informent, ce lundi 13 avril 2020, qu'ils proposent une programmation artistique sur les réseaux sociaux. Nous publions leur communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Parce que l'art et la culture doivent rester vivants malgré la crise, parce qu'il est essentiel de garder le lien malgré la distance, parce que la relation que nous avons construite ensemble est précieuse, La Cité des Arts et Château Morange, en lien avec leurs partenaires et les artistes, vous proposent à partir de ce lundi 13 avril la diffusion de documentaires culturels, portraits d'artistes et spectacles sur leurs pages Facebook.

Nous vous avons concocté, pour les semaines à venir, une programmation qui fait la part belle à des artistes que nous avons accompagnés au fil des ans, et que vous avez pu croiser au gré des saisons à la Cité des Arts ou à Château Morange.

L'occasion pour tous de découvrir ou redécouvrir ce qui fait notre raison d'être : soutenir et partager la création artistique sous toutes ses formes !

Alors... Restez chez vous, c'est nous qui venons à vous !

En attendant de vous retrouver dès que possible à la Cité et à Château Morange, restons connectés !

Prenez soin de vous et de vos proches.

Nartrouvé !

#lesartsalakaz #restzotkaz