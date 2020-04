La dernière-née des séries de France 2 s'appelle "Réunions". L'intrigue de cette nouvelle fiction a pour cadre La Réunion. La série a été imaginée Thomas Bourguignon et Stéphanie Carrière qui ont voulu créer une comédie autour de la notion du "vivre ensemble". "Réunions" sera disponible à l'antenne à partir de ce mercredi 15 avril 2020 à 23h15 (heure de La Réunion - Photo : capture d'écran France TV)

Assis dans le canapé, télécommande en main, il est toujours agréable d'apprécier une bonne série télévisée. Sobrement intitulée " Réunions ", cette série de 6 épisodes de 52 minutes, a pour cadre le caractère intense de l'île intense avec ses magnifiques paysages.

Pour incarner les personnages, les réalisateurs ont réuni des comédiens venus de tous horizons - notamment Laeticia Millot, connue pour son rôle dans Plus Belle la Vie -, "ce qui a su donner à la série son identité" estime la critique. "Les acteurs sont convaincants dans leurs rôles respectifs et l’histoire se laisse regarder avec un certain plaisir" dit encore la critique.

"Réunions" est présentée comme une comédie familiale. Les producteurs ont pour aspiration de faire rire, d’émouvoir et divertir en racontant la réunion d’une grande famille multi-recomposée. "C’est autour de la thématique de la diversité et du vivre ensemble, qu’ils vont évoquer une autre pluralité, celle du territoire français, à travers l’outre-mer" note France 2 en substance.

- Ce que raconte l'histoire -

Laetitia Milot se glisse dans la peau de Chloé Rivière. Une jeune femme qui gère comme elle peut les soucis financiers de la famille recomposée qu’elle élève avec Jérémy (Loup-Denis Elion), son compagnon. Lorsqu’elle apprendra que ce dernier hérite de l’hôtel de son père à La Réunion, elle y voit une façon d’échapper à ses problèmes financiers et de commencer une nouvelle vie. "La série s'adresse à toutes les générations, elle aborde dans la bonne humeur des thèmes tels que la vie de couple, l'intégration, la sexualité, et l'argent" dit encore la critique.

Le producteur Thomas Bourguignon, n'exclut pas le tournage d'une saison 2 "à condition que le public soit au rendez-vous".

Retrouver cette aventure totalement dépaysante dés ce mercredi sur France 2

es / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com