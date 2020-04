Auteur compositeur interprète réunionnais, l'artiste Tias propose d'égayer la période de confinement avec un concert live depuis son studio. Ce samedi 18 avril 2020à 19h30 tapante il lancera une soirée musicale en direct sur sa page Facebook! Un concert virtuel qui s'annonce enflammé au vu de l'enthousiasme de l'artiste.

Un sondage a été créé sur sa page Facebook, pour inviter les internautes à participer au déroulement de la soirée. "Vous aurez la possibilité de choisir les musiques qui sauront vous faire vibrer toute la soirée" indique l'artiste.

"Une soirée à ne pas rater où l’harmonie et l’amusement seront mis à l’honneur, contre vent mauvais et Covid-19. Une occasion de rencontres virtuelles à noter impérativement sur vos tablettes ! En ces temps difficiles, la musique apportera joie et bonne humeur dans vos foyers pour une soirée qui s’annonce quoi qu'il arrive, 100% chaleureuse et festive" promet Tias.

Et pour vous faire patienter une vidéo de l'artiste en avant-gopout. Regardez

