Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Comment fait un photographe animalier pendant le confinement ? Il s'intéresse aux espèces communes de la cour et ce n'est pas plus mal. C'est ce que propose de faire le photographe Yabalex. L'artiste vous propose même un tutoriel pleine de tendresse sur sa chaine YouTube et conseille "comme d'habitude, prenez le temps de découvrir et de comprendre le comportement des oiseaux". Comme quoi avec "avec quelques astuces dans le jardin, quelques aménagements et tout simplement sa fenêtre comme affût, on peut réussir de belles images" souligne le photographe (Photo : capture d'écran Yabalex)

