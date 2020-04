En ce temps de confinement, les musiciens de la classe orchestre et la chorale de l'école de musique de Saint-André respectent scrupuleusement la consigne #RestZotCaz. Mais ils ont mis leurs instruments au diapason et mêlé leur passion à distance pour vous jouer un séga de circonstance, "Tiembo" composé par Joël Manglou. "En ces temps de confinement où le mot d'ordre est #RestZotCaz, nous avons trouvé intéressant d'enregistrer " à distance " chacun chez soi, une version de Tiembo, un très joli séga composé par Joël Manglou et porteur d'espoir en ces temps difficiles" expliquent les artistes qui ont mis leur vidéo en ligne sur YouTube (Capture d'écran YouTube/ Ecole de musique)

Le travail de lissage des divers instruments et voix du choeur a été effectué par Luc Drula (choriste) et le montage vidéo a été réalisé par Cédric Clain (musicien), sous les conseils précieux de François Rascle le chef d’orchestre. "Nous espérons par ce montage vidéo montrer à la population réunionnaise d’une façon singulière qu’il faut toujours garder espoir, qu’il faut résister… Notre message : i fo nou tiembo, nou larg pas, nou tout ensamb" lancent les artistes

* Il faut que faut que l’on tienne bon, on ne lâche rien, on reste tous unis !

L’orchestre de l’école de musique est composé de 27 musiciens et la chorale de 30 choristes, tous amateurs, enfants et adultes heureux de se retrouver en musique, et motivés pour progresser. "Nous nous retrouvons tous les mardis soirs, à l’école de musique de Saint-André (Ile de la Réunion), qui nous soutient depuis de nombreuses années. Le répertoire est varié : musiques de films, variété, ségas... Notre chef François Rascle réalise aussi des arrangements et compositions personnelles qui mettent en avant le plaisir de jouer ensemble, la musicalité plutôt que la prouesse technique" précisent les musiciens.





