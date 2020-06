Publié il y a 1 heures / Actualisé le Jeudi 25 Juin à 18H18

Après de longs mois de silence imposé, le plateau la création reprend ses droits pour proposer au public une série de 4 rendez-vous de juin à août : " #Ansanm Les artistes s'emparent du théâtre ". Le Théâtre Luc Donat confie les clés à ses artistes associés Sergio Grondin et Didier Boutiana. Au programme de premier rendez-vous de la saison #Ansanm : 2 chorégraphes, Didier Boutiana et Florence Boyer, rencontrent 2 auteurs, Sergio Grondin et Alex Sorres. Un laboratoire artistique au cours duquel les artistes se rencontrent, se confrontent, échangent, et partagent pendant 3 jours sur le plateau du théâtre avant de révéler au public le fruit de ce travail sous une forme inédite samedi 27 juin à 20h au Théâtre Luc Donat au Tampon. Nous publions le communiqué du théâtre ci-dessous.

