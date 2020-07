Artiste dans l'âme depuis le plus jeune âge, l'artiste peintre Charly Lesquin se révèle dans l'univers de la peinture à travers ses oeuvres aussi expressives que poétiques. L'artiste animera un atelier de peinture ce dimanche 26 juillet, de 9h30 à 17h, à son atelier à côté de la capitainerie de Saint-Pierre, afin d'exposer son art et de transmettre sa passion. Dans cette interview, Imaz Press peint le portrait de cette artiste qui se confie sur sa passion qui grandit en lui et avec lui depuis toujours. (photos : Charly Lesquelin)

Bonjour Charly, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je suis Charly Lesquelin, artiste peintre, mais aussi musicien et chanteur. Il y’a 30 ans j’ai commencé ma carrière comme artiste de rue. J’ai vu alors l’opportunité de faire de ma passion pour l’art, une aventure professionnelle. Durant 20 ans j’ai réalisé de nombreux portraits, afin de me faire connaître. Ensuite, ma vie professionnelle m’a permis de voyager et de découvrir de nouvelles lumières et de nouvelles ambiances. À partir de là, je me suis installé à Saint-Pierre, dans les comptoirs du Sud, pour vivre de ma passion. C’est un projet incroyable et surtout de nouveaux challenges quotidiens.

Comment décririez-vous votre travail ?

Je crois que je dirais que je suis peintre et que j’ai envie de faire voyager à travers des images. J’ai envie de partager des choses avec les gens grâce à mon travail. J’adore écouter toutes les interprétations possibles que chacun donne aux images, c’est aussi pour cela que je ne cherche pas à peindre que du réel. C’est un peu comme si je faisais de la poésie, de la chanson, avec des couleurs et des formes.

Comment définiriez-vous votre style artistique ?

J’ai toujours eu un peu de mal à définir mon style de peinture, car ça évolue constamment. Mais en globalité, c’est quelque chose d’assez expressif, d’assez émotionnel, plongé dans une atmosphère toujours impressionniste avec beaucoup de créolités.

Quelles sont vos sources d’inspiration ?

J’ai beaucoup d’inspirations différentes ! En fait, je dirais que tout m’inspire ! Un geste, une parole, un sentiment, un lieu, une personne, un artiste, une musique, un livre, une pièce de théâtre, … Je crois qu’il y a énormément de facteurs qui créent des images dans ma tête.

Mais plus que les grands noms de la peinture, je crois que c’est le travail des peintres moins connus qui m’a vraiment donné envie de m’exprimer, notamment William Zitte ou encore André Beton.

Que cherchez-vous à transmettre à travers vos peintures ?

Je ne cherche pas à faire passer de message, mais plutôt des émotions. Je travaille dans le but de provoquer quelque chose. Cette vision des choses m’est apparue après un voyage en Thaïlande en 2007, où, j’ai eu l’occasion de rencontrer un moine bouddhiste qui m’a ouvert les yeux. Je veux transmettre des sentiments d’amour et de partage.

Qu’est-ce qui vous démarque des autres artistes peintres ?

Je ne sais pas si quelque chose me démarque vraiment, même si l’on me dit souvent que mes peintures sont très identifiables, et qu’on reconnaît très bien " ma patte "

Avez-vous des projets en ce moment ?

Je peins en permanence, j’ai constamment des projets et des idées qui me viennent ou qui me tapent dans l’œil. Depuis 28 ans, je vis de la vente de mes œuvres, cela fait donc 28 ans que je réalise au minimum un tableau par jour.

Je vous propose de me retrouver dimanche 26 juillet, devant mon atelier à Saint-Pierre, de 10h à 17h, pour une journée découverte. Alors apporter peinture et pinceau et venez découvrir mon univers !

