Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 53 minutes

La restitution du projet L'Orkès du village des hauts" porté par l'école de musique Klé de Sol Créole, s'est tenue hier dimanche 16 août 2020 au Tapage, village des hauts de Saint-Louis. Pendant plus d'un an, une soixantaine d'habitants de trois quartiers des hauts de Saint-Louis: Tapage, Petit Serré et Canot, ont participé à des ateliers d'apprentissage musical d'un instrument en vue de la création d'un orchestre de village. Le village du Tapage a été rythmé hier matin au son des violons/violoncelles, accordéons, guitares et percussions. Les musiciens (enfants et adultes) ayant participé aux ateliers d'apprentissage musical ont présenté au grand public l'Orkès du Village des hauts. Retrouvez les images de cet événement organisé dans le cadre du Programme de Développement Rural de La Réunion 2014-2020. (Photos Grand Sud)

