L'heure de la reprise des cours va sonnéerpour l'école de danse contemporaine de Cilaos. A partir de ce jeudi 20 août, les enfants, les adolescents et les adultes seront accueillis à la salle multimédia (cinéma) de la commune par le professeur Didier Derrien (Photo : Ecole de danse contemporaine)

Le planning des cours :

• Mardi

- pour les adolescents et adultes de 18h à 19h

• Mercredi :

- pour les CM2 et 6ème de 13h45 à 14h45

- pour les CP et CE1 de 14h45 à 15h45

- pour les moyenne et grande sections de 16h15 à 17h15

- pour les CE2 et CM1 de 17h15 à 18h15

• Jeudi :

- de 16h45 à 17h45 : cours pour petits

- de 17h50 à 18h50 : cours pour moyens

- de 19h00 à 20h00 : cours pour grands

Tarif année scolaire 2020-2021 (identiques à l'année dernière) : 37 euros par mois (possibilité d'un cours d'essai gratuit sans engagement) + 18 euros de frais d'inscription

Ecole de danse contemporaine L'Inspir' Tel : 06 92 99 18 64

Page facebook : Ecole de danse contemporaine St-Pierre

Plus de renseignement sur le site ville-cilaos.fr