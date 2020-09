Initialement lancée au mois de février, et suspendue en raison du contexte sanitaire, l'exposition itinérante "Volontaires, l'engagement en commun" va à nouveau parcourir l'île et se dévoiler au sein de différentes structures partenaires de la mobilité et de la coopération internationale dès le mois de septembre. Nous publions ici le communiqué de France Volontaires.

12 panneaux permettent ainsi au public d’avoir de multiples informations concernant :

- les grandes missions de France Volontaires,

- les différentes opportunités d’engagement en mission de volontariat à l’international au départ de La Réunion,

- les thématiques d’interventions et les pays d’affectation,

- les profils des volontaires réunionnais engagés,

- des témoignages et des récits de vie mémorables.

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a malheureusement contraint l’Antenne réunionnaise de France Volontaires une reprogrammation des dates de l’exposition itinérante dans l’enceinte des différents organismes locaux, partenaires de la mobilité et de la coopération internationale. " Cette crise a notamment fait émerger de nouvelles solidarités de proximité avec l’implication de nombreux volontaires dans le monde. Nous souhaitons continuer à faire vivre cet esprit d’échange et de solidarité dans les pays de la région Afrique australe et océan Indien et tenons à être présents pour accompagner les jeunes réunionnais dans leurs projets d’engagement et de mobilité à l’international en maintenant la programmation de l’exposition à partir de septembre 2020 et durant l’année 2021 ", indique Anne KORSZUK, Responsable de l’Antenne. " Dans cet esprit, un partenariat avec le réseau Pôle Emploi Mobilité de La Réunion a été concrétisé afin d’établir une tournée au sein de 7 agences de l’île, à destination des jeunes en recherche d’emploi et en quête d’ouverture ", ajoute-t-elle.

