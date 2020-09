Le jury du Grand Prix du Roman Métis, présidé par Laurent Gaudé (lauréat de la précédente édition), a levé le voile sur les 12 titres sélectionnés pour sa 11e édition. Deux Réunionnais sont en compétition cette année (Phjoto D.R./Roman Métis)

Créé en 2010 , le Grand Prix du Roman Métis, prix littéraire international de la Ville de Saint-Denis, récompense un roman francophone paru depuis moins d’un an et véhiculant des valeurs de métissage, d’humanisme et de diversité.

Parmi les 12 romans sélectionnés cette années figurent deux Réunionnais : "Un montre est là, derrière la porte" de Gaëlle Bélem (Gallimard) et "Un soleil en exil" de Jean-François Samlong (Gallimard).

La sélection 2020

– "Boy Diola", Yancouba Diémé (Flammarion)

– "Ceux qui partent", Jeanne Benameur (Actes Sud)

– "L’imprudence", Loo Hui Phang (Actes Sud)

– "Le premier qui tombera", Salomé Berlemont-Gilles (Editions Grasset et Fasquelle)

– "Les petits de Décembre", Kaouther Adimi (Editions du Seuil)

– "Misère", Davina Itoo (Atelier des nomades)

– "Mur Méditerranée", Louis-Philippe Dalembert, (Sabine Wespieser éditeur)

– "Rivage de la colère", Caroline Laurent (Editions Les Escales)

– "Tous les enfants dispersés", Beata Umubyeyi Mairesse (Editions Autrement)

– "Un montre est là, derrière la porte", Gaëlle Bélem (Gallimard)

– "Un soleil en exil", Jean-François Samlong (Gallimard)

– "Zébu Boy", Aurélie Champagne (Monsieur Toussaint Louverture)

Les 4 finalistes seront connus en octobre, et le nom du lauréat en novembre. La cérémonie de remise des prix elle est prévue le 1er décembre prochain.

