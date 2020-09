Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 21 heures

Crise sanitaire oblige, la commune de Saint-Benoît a dû adapter son offre à l'occasion des Journées du patrimoine qui auront lieu ce week-end. L'ensemble des animations (visites, ateliers, conférence et jeu) seront soumis à réservation et la jauge maximale fixée à 10 personnes. "Les Journées du patrimoine sont l'occasion de découvrir ou redécouvrir les sites culturels et patrimoniaux de l'île. Malgré le contexte particulier lié à la pandémie de COVID-19, la mairie Saint-Benoît a réussi à rassembler sous un même programme des animations qui auront essentiellement lieu dans le centre-ville" indique la mairie bénédictine dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo mairie de Saint-Benoît)

