Publié il y a 13 minutes / Actualisé le Vendredi 18 Septembre à 15H31

Des visites et des animations gratuites sont organisées au Musée Stella Matutina, au Musée des arts décoratifs de l'océan Indien (MADOI) et à la Cité du Volcan à l'occasion des Journées européennes du patrimoine ce samedi 19 septembre et ce dimanche 20 septembre 2020. Le Port du masque est obligatoire à partir de 11 ans dans les Musées régionaux.

