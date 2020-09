Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

A l'occasion des Journées européennes du patrimoine (JEP), la ville de Saint-Louis organise des e-conférences sur le thème "Moulin Maïs à travers les âges". En connectant sur la page Facebook de la ville il sera possible d'assister à ces conférences le samedi 19 septmbre et le dimanche 20 septembre 2020 à 10h et à 14h

