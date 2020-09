Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Après plus de 6 mois de fermeture, le Bisik rouvre ses portes ce vendredi 2 octobre 2020. Avec un site aménagé et un protocole d'accueil adapté compte tenu de la crise sanitaire, concerts et performances artistiques vont enfin pouvoir reprendre sur la scène du Bisik avec, pour commencer,, une soirée sur le thème " jazz et métissé " en compagnie du trio d'Henry-Claude Moutou (Photo D.R./Le Bisik)

Après plus de 6 mois de fermeture, le Bisik rouvre ses portes ce vendredi 2 octobre 2020. Avec un site aménagé et un protocole d'accueil adapté compte tenu de la crise sanitaire, concerts et performances artistiques vont enfin pouvoir reprendre sur la scène du Bisik avec, pour commencer,, une soirée sur le thème " jazz et métissé " en compagnie du trio d'Henry-Claude Moutou (Photo D.R./Le Bisik)