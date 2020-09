Les prix du festival du film d'aventure 2020 ont été remis ce vendredi 25 septembre 2020. Le Prix du Public, récompense historique du festival, a été attribué à Maiden de Alex Homes. Le film retrace l'histoire peu connue et pourtant inédite de cette Jeune anglaise de 24 ans, Tracy Edwards devenue skipper du premier équipage 100% féminin. Le prix des collégiens a été attribué à Into de Ride de Thibaut et Pierre Dufour racontant l'histoire de deux frères passionnés de VTT Free ride rêvant d'aller au bike Park de Whistler, au Canada. Nous publions ci-dessous le communiqué des organisateurs

"Vendredi 25 septembre, il est un peu plus de 23h au Théâtre de Champ Fleuri, le Festival du Film d’Aventure 2020 vient de s’achever avec la remise des 2 prix aux lauréats. Le rideau se baisse sur une édition qui remporte un franc succès bien que malmenée par la situation sanitaire. Initialement prévue pendant la 1ère quinzaine du mois de Mai comme à son habitude, l’évènement a été une première fois annulé avant d’être reprogrammé mi-septembre grâce un enchaînement inespéré des 7 dates de projection à Luc Donat au Tampon et à Champ Fleuri à Saint-Denis.

L’incertitude et les évolutions incessantes des mesures sanitaires ont contraint sa directrice, Nathalie Verlinden a faire des choix difficiles : la magnifique soirée d’ouverture qui fait la renommée du festival ne pouvait pas se tenir à Cap Homard. Un format réduit au Jardin d’Eden comme la soirée de projection à Mafate le samedi 19 à Grand Place Ecole ont finalement dû être annulées.

Mais la ténacité de Nathalie Verlinden entouré d’une équipe de bénévoles tous autant mobilisés que déterminés pour que l’évènement se tienne, a finalement permis aux 6 films en compétition d’être projetés :

- Into the Ride de Thibaut et Pierre Dufour

- Pattaluvia de Ronan Gladu

- Record à coeur de Patrick Floch avec Vanessa Morales

- Maiden de Alex Homes

- Poule Nord Poule Sud de Guirec Soudée

- The Last Mountain de Dariusz Zaluski avec Adam Bielecki et Elisabeth Revol

Sur les 7 projections au programme, 6 ont fait jauge comble dont celle consacrée aux scolaires à Luc Donat et pour laquelle les élèves avaient réservé à Into the Ride un accueil digne de rock star.

Si cette 16ème édition a connu autant de succès malgré l’absence des animations traditionnelles à l’accueil des théâtres, c’est aussi et beaucoup grâce aux spectateurs. Les organisateurs de tous types d’évènements, en grande difficulté, en ont besoin et le public a largement exprimé son

attente en faveur d’une reprise de la vie culturelle, quasi absente dans l’ile depuis plus de 6 mois.

Cette année 2020 accueillait un tout nouveau prix : le prix des collégiens. Une classe de 18 élèves du collège de la Pointe des Châteaux à Saint-Leu a été formée à la critique de films. Et c’est Into de Ride de Thibaut et Pierre Dufour qui ouvre la liste des lauréats de cette nouvelle distinction.

Deux frères passionnés de VTT Free ride rêvent d’aller au bike Park de Whistler, au Canada. Pour réaliser ce rêve, ils décident de partir du Mexique, où 9000 km les séparera de leur destination finale. Plein d’humour et de légèreté, ce film nous ramène à l’essence de l’aventure : partir pour rencontrer, sortir de sa zone de confort, se faire un peu peur et surtout partager.

Le Prix du Public, récompense historique du festival, a été attribué à Maiden de Alex Homes. Le film retrace l’histoire peu connue et pourtant inédite de cette Jeune anglaise de 24 ans, Tracy Edwards devenue skipper du premier équipage 100% féminin. Malgré les obstacles qui s’enchaînent et les critiques qui fusent dans cet univers très masculin, Tracy et son équipe prennent le départ de le Whitbread Round the World en 1989.

L’épopée de Tracy Edwards et ses 11 co-équipières remporte les suffrages haut la main".