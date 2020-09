La date butoir arrive à grand pas, et les organisateurs du Sakifo ne sont toujours pas fixé sur le sort de cette édition 2020. Plusieurs schémas sont en cours de discussions avec les autorités, et notamment la préfecture. L'option la plus probable pour maintenir le Sakifo est aujourd'hui une édition 100% assise. (Photo d'archive rb/www.ipreunion.com)

"Les discussions sont encore en cours, on ne sera pas fixé au moins avant le 5 octobre. Mais en cas de maintien, l'option la plus envisageable reste le 100% assis" explique Jérôme Galabert, président du Sakifo. "Il est encore trop tôt pour se prononcer, la préfecture n'a pas de position arrêtée sur la question, les échanges étant encore en cours" continue-t-il.



Pour l'heure, au vu des mesures prises par le gouvernement, impossible de maintenir un festival comme à l'habituel. Alors, il faut s'adapter : les salles de concert sont désormais autorisées à accueillir du public, sous réserve que celui-ci soit assis. "On le voit dans de nombreuses salles : au théâtre de Saint-Gilles, au Kabardock ou encore dans la salle Kerveguen de Saint-Pierre. Le public assis est autorisé, c'est donc la solution la plus envisageable pour maintenir le Sakifo" détaille Jérôme Galabert.

- Pas de solution arrêtée pour l'instant -

"La situation évolue tous les jours, c'est difficile d'avoir de la visibilité. Mais quand on regarde les différents indicateurs, ils sont plutôt encourageants. Le temps peut jouer en notre faveur" espère le directeur du Sakifo.



Les organisateurs du festival ne sont en tout cas pas pressés : ils disposent d'encore un peu de temps avant de déposer leur dossier final. "Notre date butoir est le 12 octobre, la situation a encore le temps de s'améliorer" souligne avec optimisme Jérôme Galabert.



En cas de festival en 100% assis, il assure en tout cas qu'ils ont tout à fait les capacités pour organiser cette édition comme il se doit. "On a encore beaucoup de travail : chaque hypothèse apporte son lot de détails à organiser. On attend désormais un retour des autorités" continue-t-il. Une fois tous les détails posés, une conférence de presse sera organisée. Pour l'heure, le Sakifo reste donc toujours d'actualité. Sans en connaître les détails.



as / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com