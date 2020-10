Publié il y a 38 minutes / Actualisé le Jeudi 15 Octobre à 11H13

La compagnie Karanbolaz et le Théâtre Luc Donat présente ke Festival "La Bèl Parol" qui aura lieu au Tampon et à Saint-Joseph du mardi 3 novembre au dimanche 8 novembre 2020. "Sillonnant la commune du Tampon, les planches du Théâtre Luc Donat, les écoles, les médiathèques et les quartiers, sous la direction artistique de Sergio Grondin, La Bèl Parol vous invite à prendre part à l'aventure. Théâtre, contes, récit, ateliers et Lab'oratwar, sont à découvrir en famille" indiquent les organisateurs (Photo La Bel Parol)

La compagnie Karanbolaz et le Théâtre Luc Donat présente ke Festival "La Bèl Parol" qui aura lieu au Tampon et à Saint-Joseph du mardi 3 novembre au dimanche 8 novembre 2020. "Sillonnant la commune du Tampon, les planches du Théâtre Luc Donat, les écoles, les médiathèques et les quartiers, sous la direction artistique de Sergio Grondin, La Bèl Parol vous invite à prendre part à l'aventure. Théâtre, contes, récit, ateliers et Lab'oratwar, sont à découvrir en famille" indiquent les organisateurs (Photo La Bel Parol)