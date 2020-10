Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Ce vendredi 16 octobre dans le cadre de notre Facebook live hebdomadaire et somèn kréol oblige, nous recevons Roger Ramchetty, président du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Vous connaissez les règles du jeu : pendant une dizaine de minutes notre invité s'entretiendra en direct avec Imaz Press, sur différents thèmes d'actualité ou non. Après un premier temps d'échanges entre notre interlocuteur et notre journaliste, la parole sera à vous. Pendant une trentaine de minutes vous pourrez poser toutes vos questions à Roger Ramchetty. Elles seront relayées en direct par nos journalistes et l'invité vos répondra en direct. Rendez-vous dès 14h30 sur notre site et sur notre page Facebook. A vos questions et à vos commentaires (Photo D.R./ Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement)

