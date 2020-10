Le documentaire animalier "Quand baleines et tortues nous montrent le chemin" de Rémy Tézier a été primé au festival Nature Namur. Le film remporte le "grand prix" de la section professionnelle. Le concours 2020 a reçu 774 films issus de 82 pays différents selon les organisateurs. Dans la sélection finale, 31 films étaient en compétition. Huit prix ont été attribués en tout.

Retrouvez tous les détails du festival Nature Namur qui a primé le film de Rémy Tézier ici.

REMISE DES PRIX FESTIVAL NATURE NAMUR from TEC TEC Production on Vimeo.

Le réalisateur nous avait présenté son film le 13 février dernier au Ciné-Cambaie de Saint-Paul. Un film de 53 minutes dans les profondeurs sous-marines, à la rencontre des baleines et des tortues de La Réunion. Le documentaire "Quand baleines et tortues nous montrent le chemin", dans une atmosphère poétique et presque méditative, aborde notamment les questions du bien-être animal et les enjeux écologiques qui touchent nos océans.

