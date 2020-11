Le festival Total Danse a débuté le 5 novembre 2020 et se déroulera jusqu'au 21 novembre 2020 aux quatre coins de l'île/ Plusieurs spectacles sont prévus au Teat Champ Fleuri, au Teat Plein Air ou encore à la Cité des Arts. Nous publions ici le communiqué du Teat. (photo Teat Champ Fleuri/www.ipreunion.)

Le festival Total danse revient du 5 au 21 novembre ! Un voyage au Japon avec Sankai Juku, une plongée dans des univers fantasques et poétiques avec Philippe Decouflé, une virée avec Fouad Boussouf mêlant danses urbaines et rythmes nord-africains, la poésie de Gaëlle Bourges, la radicalité de Soraya Thomas, les prouesses de Cirquons Flex ou de la Cie Quotidienne, l'ambiance et les performances de la Battle de l'ouest !

De la danse contemporaine, du Hip Hop, du nouveau cirque… Le festival Total Danse vous offre cette année encore de l’énergie à l’état pur !

Retrouvez l'intégralité du programme ici.