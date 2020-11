Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 55 minutes

Le théâtre Vladimir Canter de Sainte-Clotilde, en partenariat avec le service Art et Culture de l'Université, les Bibliothèques Universitaires et l'association La Réunion des

Livres, met en lumière les auteurs, éditeurs et illustrateurs péï à partir du mardi 17 novembre à l'occasion du mois de la littérature. Plusieurs conférences et rencontres sont ainsi prévues. (Photo d'illustration : AFP - JOEL SAGET)

