L'École Artistique Intercommunale de l'Ouest (EAIO) vous convie à son spectacle inédit "Nos voix", dimanche 22 novembre 2020 à Saint-Gilles. Il entend interroger notre rapport au monde grâce à la voix de la jeunesse. Spectacle "métissé", plusieurs arts se mêlent à la production, du chant au cinéma en passant par la danse urbaine. (Photo TCO).

Pluriel comme La Réunion. Le spectacle promet de mêler univers sonores " de par la multiple palette des timbres qu’elle convoque, de par la parole collective, engagée et universelle placée au centre", peut-on lire dans un communiqué. Un projet ambitieux aux moyens multiples.



Armés de chansons et de scénettes se succédant à la manière d'un diaporama photo, les acteurs de la l'École Artistique Intercommunale de l'Ouest entendent dénoncer les injustices du monde. Et " nous invite à réquisitionner nos valeurs" sous le prisme de la jeunesse et de sa voix. Le spectacle nous confrontera à "nos problématiques quotidiennes" pour nous " inciter à prendre conscience de ce qui nous entoure, à développer une conscience sociale et à nous responsabiliser.



Toujours pluriel, le spectacle mêlera chant, ensemble instrumental (vents, percussions traditionnelles et musiques actuelles), danse urbaine, arts plastiques et cinéma.



Rendez-vous au Téat Plein Air dès 17h30. Le spectacle commence à 19h.



Tarif : 8,50 euros



Le port du masque est obligatoire.

