Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis accueille les 17 et 18 novembre 2020 l'exposition "Mon talent en plus". Pour l'occasion, 18 agents réunionnais de la fonction publique en situation de handicap ou non ont accepté de se faire prendre en photo et de raconter leur parcours. Objectif : montrer qu'on peut apporter au travail un plus, malgré un handicap. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis accueille les 17 et 18 novembre 2020 l'exposition "Mon talent en plus". Pour l'occasion, 18 agents réunionnais de la fonction publique en situation de handicap ou non ont accepté de se faire prendre en photo et de raconter leur parcours. Objectif : montrer qu'on peut apporter au travail un plus, malgré un handicap. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)