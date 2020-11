Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 13 heures

Donner vie à une bande de super-héros réunionnais qui se battent pour protéger leur île des forces du mal, tel était le pari d'Anaor et de Rémi Morel lorsqu'ils ont décidé de collaborer et de créer les X-Mouns. Cette bande-dessinée mélange les ingrédients des comics américains, des combats épiques, le tout sur fond de lutte opposant modernité et ancienneté, super-pouvoirs, humour et folklore réunionnais. Pari réussi qui se concrétise par l'arrivée du premier tome " L'Attaque des vers blancs ", le 28 novembre prochain dans les bacs. (Photo : Edition l-La Plume et le Parchemin)

