Le 3 décembre dernier a eu lieu la finale Réunion du concours Voix des Outre-mer en partenariat avec le conservatoire de la Réunion, le région Réunion et la section SMLH Réunion. Après Marie-Laure Garnier, la gagnante Voix des Outre-Mer 2019, Aslam Safla gagnant 2020, nous savons qui va représenter la Réunion à l'opéra national de Paris le 22 janvier 2021. C'est Cédric Nourry qui remporte le prix voix des Outre-mer Réunion et Toni Catherine pour le prix jeune talent Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'organisation du concours.

Les résultats de la finale Réunion par le jury :



Prix voix des outre-mer Réunion : Cédric NOURRY (finaliste à l’opéra de Paris)

Prix jeune talent Réunion : Toni CATHERINE (finaliste à l’opéra de Paris)



Le jury a également récompensé des candidats qui feront partie des projets artistiques du concours :



Prix Musique du Monde/ Variété Réunion : Richard BEAUGENDRE

Mention du jury et encouragement : Alice YOU-SEEN et Solène EHOUNGBAN



Fabrice di Falco a donné son prix coup de cœur à Barry MARTIN

La finale a eu lieu au conservatoire de la Réunion dans l’auditorium Maxime Laope.



Après une sélection réalisée parmi 50 candidats à La Réunion 11 candidats étaient en compétition pour la finale territoriale après trois mois de préparations avec l’équipe du concours. Avant le concours tous les candidats suivent des cours gratuits dirigés par le professeur référent à La Réunion Olivera Topalovic et la pianiste Eléonore Guillaume avec des masterclass de préparation par Fabrice di Falco artistique afin de compléter pour chaque candidat une éducation musicale et vocale.



Amateurs et professionnels de chant se produiront devant un jury présidé par Monsieur Richard Martet critique musical, pour remporter le prix qui conduira le ou la vainqueur jusqu’à la finale à l’Opéra de Paris en janvier 2021.



Au fil des 25 ans de sa carrière internationale, Fabrice di Falco a constaté la faible présence d’artistes lyriques ultra-marins sur les scènes d’opéras. S’il a eu cette chance de percer dans ce milieu élitiste, c’est grâce à l’originalité de sa voix de soprano et de contre-ténor. Partant de ce constat, il se bat depuis 2017 avec Julien Leleu, président de l’association les Contres Courants, pour mettre en lumière les voix sublimes des Outre-mer à travers ce concours qu’ils ont créé tous les deux. Le concours est ouvert aux talents ultramarins ou affilié qui aiment la musique sous toutes ses formes (jazz, zook, rock, soul etc) et qui possèdent ou non une formation. Il n’impose pas de limite d’âge.

La troisième édition du " Concours Voix des Outre-mer " bénéficie du soutien pour la sélection Réunion du Ministère des Outre-mer, de la délégation interministérielle pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer, du conservatoire de la Réunion, de la Région Réunion et de la section SMLH Réunion. La Fondation Orange aux Antilles Guyane donne de la Voix comme mécène du concours.



