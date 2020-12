Encore inconnu il y a peu, impossible aujourd'hui de passer à côté du phénomène Andy. Une voix et un flow reconnaissable entre mille, l'artiste originaire du Port cumule plus d'un million de vues sur YouTube. Autant aimé que moqué, il ne laisse personne indifférent, son dernier clip "Soit bien" a presque atteint les 800.000 visionnages (Photo Facebook : Andy officiel)

"Soit bien" ou encore "Demoun la changé" si ces titres ne vous disaient rien il y a un mois, vous les connaissez certainement par cœur maintenant. Actif depuis près d'un an sur YouTube, c'est à la mi-octobre que bascule la carrière d'Andy. Le chanteur sort sa chanson "Soit bien" et c'est toute la Réunion qui en parle, en moins de deux mois il cumule en nombre de vues, presque l'équivalent de la population de la Réunion !

Un clip sur la plage, une instru à la guitare, rien d'extraordinaire jusque-là, c'est au moment où il commence à pousser la chansonnette que les auditeurs sont interpellés. Des notes pas très justes, des paroles pas toujours flamboyantes saupoudrées d'une touche d'auto tune et sa chanson fait le tour des réseaux sociaux.

Moqué par certains, défendu par d'autres, Andy continue de véhiculer ses messages de paix et d'amour, comme il le dit lui-même "on ne peut pas plaire à tout le monde, les critiques ça fait avancer". Volontairement ou pas, l'artiste continue à surfer sur son buzz et récemment c'est sa collaboration avec Dj bob qui fait parler.

Comme son idole la chanteuse Séga'el, le jeune homme rêve d'avoir une longue carrière et de faire beaucoup de concerts. Alors soyez (en) bien sûr, on n'a pas fini d'entendre chanter Andy.

