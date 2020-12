Crée en 2019, la marque de streetwear La Zoone s'est dernièrement lancée dans la création audiovisuel. Inspirée de la culture urbaine internationale, elle tend à mettre en avant les jeunes talents locaux issus de différents domaines comme la musique ou le sport. Dans cette optique, elle a dernièrement réalisé un clip du rappeur Capitaine. (Photo d'illustration : YouTube/LA Zoone)

Directeur artistique de la marque La Zoone, Ludovic Quinton, à travers la réalisation de clips, souhaite "créer une expérience immersive pour le spectateur, le plonger dans une ambiance." Cette particularité est notamment remarquable dans sa dernière création, qui met en avant le rappeur Capitaine. Chanteur de dancehall originaire de Saint-Pierre, Capitaine a des influences qui vont de Snoop Dog pour le côté rap old school à l’artiste Corneille, répertorié dans le style variété française et. Il comptabilise aujourd’hui plus de 700 000 vues sur YouTube.

Le clip réalisé par La Zoone avec le rappeur Capitaine :

Le concept de la Zoone est le suivant : " Représente ta zone", qui souhaite promouvoir la fierté des artistes d'être issus d'une ville ou d'un quartier particulier de l'île. "L’idée est de pouvoir un nouveau format digital mélangeant clip musical et film autobiographique, tout en promotionnant le vivre ensemble et les différents talents d’un quartier difficile", explique Ludovic Quinton. La Zoone désire ainsi développer des projets inédits et nouveaux en "plongeant le spectateur dans une histoire". Celle du rappeur Capitaine retrace la vie d’un jeune de quartier qui a su se battre pour pouvoir faire émerger sa musique et son style propre.