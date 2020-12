Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 11 Décembre à 13H25

Amoureux de la langue kréol, zarboutan nout culture, Sully Andoche est ce qu'on pourrait appeler un conteur moderne. Né dans les années 60 et originaire de Saint-Denis, il a pu contempler l'évolution du conte réunionnais entre tradition et modernité. Contemporain de l'ancienne école, il utilise aujourd'hui ses textes et ses histoires afin de partager la kultur et la langue kréol. (Photo d'illustration : Facebook/Sully Andoche)

