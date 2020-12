Après des épisodes qui explorent les parcours et interrogations de jeunes Réunionnais ayant quitté l'île ou y étant revenus, Bat' karé, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier, présente à l'occasion de la fête de l'abolition de l'esclavage 2020, une série de trois épisodes dédiés à l'Histoire de La Réunion (photo d'illustration rb /www.ipreunion.com)

Mathieu Abmont et Fabienne Fong Yan, les auteurs, explorent l'héritage réunionnais et ses problématiques, notamment avec le réalisateur Sébastien Clain et l'historien Loran Hoareau. Pour ces deux passionnés, "l'intérêt de s'intéresser à notre Histoire afin de mieux comprendre d'où l'on vient et ce qui nous porte en tant que Réunionnais semble crucial ".

Toutes les deux semaines, Mathieu et Fabienne rencontrent et discutent avec des Réunionnais au sujet de leur parcours ou de leur expertise sur La Réunion. Qu’ils soient sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d’entreprise, artistes ou encore youtubers... Pour les deux auteurs, "chacun a son histoire à raconter".

Ayant dû quitter leur île natale en 2006 pour Fabienne et en 2012, ces deux amis soulignent que les Réunionnais sont "constamment déracinés". "Nos ancêtres ont dû quitter leurs pays et nous quittons notre île, en laissant derrière des histoires, des traditions et des déchirements qui peuvent avoir été oubliés. Pourtant nous portons en nous cet héritage, sans toujours le comprendre. Si le dialogue est parfois difficile, il demeure néanmoins ouvert."

D’ailleurs, le format choisi, le podcast, n’est pas anodin pour ces auteurs qui le voient comme "un média parfait pour mettre à l'honneur notre langue créole". Bat'karé a eu le plaisir d'accueillir le rakonter zistwar Papang' Conteur pour un épisode 100% en créole.

La première saison de Bat' karé comporte une dizaine d'épisodes avec des invités réunionnais aux parcours atypiques et inspirants. Elle se clôt le 20 décembre 2020 avec l'épisode spécial Fêt'Kaf et reprendra début 2021.

Entre chaque épisode, Bat' karé explore la culture créole et l'Histoire de La Réunion sur son compte Instagram @bat_kare où sont régulièrement partagés des expressions créoles parfois oubliées, des mots créoles qu'on ne retrouve que dans l'île, ainsi que des clins d'oeil à la cuisine, la musique et aux traditions réunionnaises.

Tous les épisodes de Bat’Karé sont disponibles ici et sur les plateformes de podcast.

