L'exposition collective d'art contemporain "L'anthropocène, et après?" se tient jusqu'au 16 janvier 2021. Le thème principal de ces oeuvres est l'écologie, défendue par tous les artistes. La cité des arts rouvrira ses portes le 4 janvier 2021.

"Le désordre écologique est en route, lourd de menaces pour la survie des espèces, dont la nôtre. Bien des artistes plasticiens, conscients de l’urgence d’une "réplique verte" s’engagent et instituent de nouvelles normes d’expression, d’essence écologique. Leur but : changer les mentalités, réparer, refonder l’alliance avec la Terre, jusqu’à nouvel ordre, notre unique nouvel habitat possible.

Et avant tout, témoigner des rigueurs et des mutations à attendre de l’anthropocène, cette ère de la vie de notre planète où les effets de l’activité humaine affectent celle-ci, en surface et dans l’atmosphère, plus que l'action naturelle.

Fermeture annuelle de la cité des arts du 21 décembre 2020 au 4 janvier 2021"

