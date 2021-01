Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

L'artiste réunionnais Jace s'est emparé à sa manière de la polémique des Anges de la téléréalité, accusés d'avoir agressé Joé Bédier, maire de Saint-André, et sa famille alors qu'ils déjeunaient tous ensemble à l'hôtel Créolia de Saint-Denis ce dimanche 10 janvier 2021. Le graffeur a peint l'un de ses "gouzou" sur un panneau publicitaire défraîchi. Résultat, le petit personnage dont il a fait sa spécialité, se retrouve mi-ange dans la télé et mi-démon dans la réalité. Une manière pour l'artiste de dénoncer le comportement de ses célébrités en dehors des plateaux de tournage. "No comment" précise Jace, en publiant la photo de son oeuvre sur sa page Facebook (photo Facebook Jace)

