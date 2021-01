Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Dans une nouvelle vidéo publiée ce lundi 11 janvier 2021 sur sa page Facebook, le Youtubeur réunionnais s'attaque à l'affaire des Anges impliqués dans l'agression du maire de Saint-André, Joé Bédier et de sa famille. Non sans humour, Mon_Rigolo tacle l'émission de téléréalité et les candidats impliqués (photo capture d'écran Facebook Mon_Rigolo)

