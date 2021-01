Deux candidats de téléréalité, Khloé et Andrew des Princes de l'amour, actuellement en vacances à La Réunion, ont donné leur avis suite à l'affaire des Anges au Créolia. Pour le couple, les trois protagonistes impliqués dans l'affaire "sont tombés sur la mauvaise personne" (capture d'écran Youtube Sam Zirah)

Hasard du calendrier, Khloé et Andrew, candidats de l’émission de téléréalité les "Princes de l’amour," sont actuellement en vacances sur l’île. Suite à l’affaire d’agression impliquant les deux "Anges" Ricardo et Nehuda ainsi que la nourrice de leur enfant et le maire de Saint-André, Joé Bédier, le couple raconte dans une interview pour le blogueur Sam Zirah ce qu’ils ont entendu et retenu de l’affaire.

L'interview complète de Khloé et Andrew :

Dans une vidéo de 22 minutes diffusée sur Youtube, Andrew et Khloé, s’exprime en tant que témoins extérieurs sur l’affaire ayant fait le buzz ces derniers jours sur l’ile et en Métropole. Le couple connaît bien le milieu de la téléréalité, c’est pour cette raison que Sam Zirah s’est empressé de les contacter pour y voir plus clair.

Lorsque le blogueur leur demande leur réaction, Andrew dit "avoir été choqué par toute cette histoire", idem pour Khloé. Côté Réunionnais, le jeune homme explique avoir l’impression de voir " deux camps s’opposer " : "il y a des locaux qui pensent que le maire fait son show, qu’il exagère un peu ce qu’il s’est passé et d’autres qui sont révoltés, qui se disent " c’est notre île ici, pourquoi ils ont fait ça ? " "

Lorsque Sam Zirah leur demande quel est le climat actuel sur l’île, Andrew ne tarie pas d’éloge sur La Réunion. Selon lui, "les Réunionnais sont hyper accueillants, hyper sympathiques et quand on leur rend cet accueil ils vont être super gentils ; mais quand ils voient ce genre d’images et l’image que renvoie la téléréalité…. Ils aiment leur île donc ils la défendent". Il explique avoir eu "le sentiment qu’ils se demandaient à quoi jouaient les Anges, même sans être au courant du fin fond de l’histoire, ils ont vu les images, ils sont choqués."

Lire aussi : Les trois candidats impliqués repartent en Métropole ce lundi soir, le tournage finalement annulé

Même ressenti pour Khoé : "les Réunionnais défendent leur île corps et âme, ça les touche. Vu que c’est petit et que tout le monde se connaît, les informations vont vites, tout le monde en parle et tout le monde se ligue contre les Anges".

Pour les deux candidats, "Ricardo et Nehura sont tombés sur la mauvaise personne" et qualifient Joé Bédier de "très déterminé". Andrew et Khloé sont formels, pour eux, le maire n’en avait qu’à faire "de prendre de photos de personnages de téléréalité" et sont sûr que Joé Bédier et sa famille n’ont pas pris de intentionnellement de photo des Ricardo et Nehuda.

