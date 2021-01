De janvier à décembre 2021, le quartier de Dos D'Âne s'anime avec un programme de stages culturels gratuits et riches en découvertes à La Possession. " Culture dans la kour" débute ses activités dès le 25 janvier. Les inscriptions sont quant à elles ouvertes du 14 au 21 janvier, à la mairie annexe de Dos d'Âne, de 9h30 à 12h et de 13h à 15h. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Dès le lundi 25 janvier, danse folklorique, moring, percussion, théâtre d'improvisation, danse hip hop et des ateliers de création couture seront ainsi au programme. Il y en aura pour tous les goûts.

Les inscriptions sont ouvertes du 14 au 21 janvier. Plusieurs pièces sont à fournir : pièce d'identité, livret de famille, justificatif de domicile de moins de trois mois et certificat médical pour les activités physiques. Pour plus d'informations, il est possible de contacter le 0262 22 40 00 (médiathèque) ou le 0262 32 00 19 (mairie annexe de Dos d'Âne).

Il est important de rappeler que les activités auront lieu dans le respect des gestes barrières et que les places disponibles sont par conséquent limitées.