La troisième édition finale nationale du concours Voix des Outre-mer se déroulera à huis clos le 22 janvier 2021, à l'Opéra National de Paris. A cette occasion, La Réunion sera représentée par deux artistes lyriques : Toni Catherine et Cédric Nourry. Au total, 16 candidats en provenance de Mayotte, Haïti ou encore La Guyane, présenteront leur programme devant un jury de professionnels présidé par Richard Martet, rédacteur en chef d'opéra Magazine. La cérémonie sera à suivre dès 19h30 en direct sur Culturebox et sur le Portail Outre-Mer de La 1ére. (Photo d'archive : Concours Voix des Outre-mer)

Le Concours Voix des Outre-mer a pour but de mettre en lumière les voix originaires de ces territoires. Il est ouvert aux talents ultramarins de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, d’Ile-de-France, de La Réunion, de Mayotte et de la Polynésie Française qui aiment la musique sous toutes ses formes (jazz, zouk, rock, soul, etc.) et qui possèdent ou non une formation. Il n’impose en outre pas de limite d’âge.

Le 3 décembre 2020, la finale réunionnaise du concours Voix des Outre-mer avait sacré Cédric Nourry. Toni Catherine s'était adjugé pour sa part le prix jeune talent Réunion.

Les candidats de cette troisième édition :

- Waaydah-Hydjrat Bakary et Kamar Boura (Mayotte)

- Edwin Fardini, Clémence Hausermann, Ludivine Turinay et Moanna Laou (Martinique)

- Toni Catherine et Cédric Nourry (La Réunion)

- Coretta Moueza, Lesly-Aniel Mouila, Axelle Saint-Cirel et Carole Dorlipo (Guadeloupe)

- Véronika Nugent et Jess Rodrigues (Guyane),

- Tinalei Mahuta (Polynésie-Francaise)

- Auguste Truel (Haiti)

