Le Bisik à Saint-Benoît vous propose quatre soirées musicales pour le mois de février à venir. Au programme, le duo Bernard Joron & Teddy Doris, le multi-instrumentiste nomade Balaphonik Sound System, Tim Zéni et du rock psyché avec Ez and the Mango Acid (photo Bisik)

"Toute l'équipe du Bisik vous présente ses meilleurs vœux pour 2021, mais attention, il vous faudra bien les choisir… Après une année 2020 extraordinaire, au sens premier du terme, une " Année internationale de la paix et de la confiance " (ONU) sera plus que nécessaire pour nous relever de ce cataclysme sanitaire qui a ébranlé bon nombre de nos certitudes et qui a mis à mal l’essence même de notre lieu de musiques actuelles, espace de convivialité et salle de concert en station debout ! Touchés en plein cœur nous n’avons pourtant jamais abdiqué et sommes restés actifs et mobilisés pour lutter contre ce dragon et continuer de partager avec vous notre passion et le talent des artistes qui nous ont fait confiance.

À distance, sur les réseaux sociaux durant le confinement, puis en chair, en os et en émotions, assis certes, mais vivants, au Théâtre Les Bambous, à la Salle Gramoun Lélé ou au Bisik, nous avons poursuivi notre mission avec ardeur jusqu’aux rives virtuelles du Manapany Festival le 20 décembre dernier !

Tandis que les lieux de culture de France Hexagonale restent fermés jusqu’à nouvel ordre, nous avons la chance de pouvoir imaginer notre réouverture le 5 février prochain… et une année riche de découvertes avec toujours plus de talents, d'impertinences et d'originalités à découvrir d'ores et déjà pour le mois de février et dans notre programmation du premier semestre à paraître bientôt. Prenons la mesure de cet heureux sort de pouvoir encore rêver ensemble à une année mélodieuse, harmonieuse, rythmée, toujours bien accordée, mais aussi poétique et inspirée !

• Vendredi 5 février à 19h : Bernard Joron & Teddy Doris

"Le vendredi 5 février, le Bisik lance sa nouvelle saison 2021 avec au programme un duo inédit qui proposera son premier concert sur notre scène : Bernard Joron (Ousanousava) et Teddy Doris (Ann’Oaro Tine Poppy…) qui nous offrent ce cadeau inestimable ! L’occasion de vous présenter de vive voix nos meilleurs vœux musicaux, artistiques et culturels, de vous présenter aussi nos projets pour cette année qui commence mais surtout de présenter le programme qui s’annonce riche en découvertes, éclectiques toujours et plus original que jamais !

Une soirée qui sera, comme à chaque fois depuis la réouverture du Bisik, assortie de performances artistiques et de surprises inattendues dans les jardins du Bisik avec les nouvelles pépites de la compagnie Aberash et ses comédiens inspirés qui nous accompagnent une fois encore, cette année, pour notre plus grand plaisir.

Vous l’aurez compris, le Bisik vous invite donc à prendre part à un évènement unique lors de cette première soirée qui sera sans doute émaillée d’autres surprises… L’occasion, pour notre plus grand bonheur, de découvrir une formation inédite et encore jamais vue sur scène: Bernard Joron & Teddy Doris.

Bernard Joron revisite dans son duo avec le tromboniste Teddy Doris les grandes chansons d'Ousanousava, celles de son père Jules Joron mais aussi de Claude Nougaro, Cesária Évora...

• Samedi 12 février à 19h : Balaphonik Sound System

Pour son deuxième concert de l’année 2021, le Bisik vous entraîne à la découverte de Balaphonik Sound System, un projet insolite conduit avec maestria par Alexandre Scalisi, multi-instrumentiste nomade qui devrait en séduire plus d’un…

Autodidacte génial, ce multi-instrumentiste cévenol ne cesse de surprendre avec des sonorités d’un continent... où il n’a jamais mis les pieds ! Un véritable extraterrestre encadré par une multitude d’instruments vous attend sur la scène du Bisik ! Avec une utilisation de boucles musicales et le métissage des rythmes et instruments, Balaphonik Sound System promet un spectacle visuel et singulier : un one Man Band World Fusion, une performance vivante d’un son onirique tout droit sortie de l’imagination d’Alexandre Scalisi.

En ouverture de soirée, dès 19h30, et à l’entracte, vous pourrez profiter, comme l’an dernier, dans les jardins du Bisik des performances impromptues des comédiens de la Compagnie Aberash et d’autres artistes inspirés et engagés qui ont bien voulu accompagner ces nouvelles soirées qui s’annoncent une fois de plus inattendues !

• Vendredi 19 février à 19h : Tim Zéni

Pour la suite de la programmation du mois de février, le Bisik à l’honneur d’accueillir Tim Zéni L’occasion pour le jeune artiste, que nous avions reçu en 2018 pour l’un de ses tous premiers concerts, de nous présenter les derniers titres de son futur EP à paraître en 2021, dont le premier titre éponyme “Armoni” a déjà conquis le cœur des mélomanes…

Accompagné de Gianny Hoarau au piano, Yoan Boyer à la basse, Romain Aly Béril à la guitare et Arjuna Mariapin aux percussions, Tim, au chant et à la trompette, nous entraînera dans son univers unique.

Une soirée qui sera, comme à chaque fois depuis la réouverture du Bisik, assortie de performances artistiques et de surprises inattendues dans les jardins du Bisik avec Les pépites de la compagnie Aberash et ses comédiens inspirés qui nous accompagnent cette année, pour notre plus grand plaisir.

Rendez-vous le vendredi 19 février à 19h au Bisik pour une soirée exceptionnelle à ne manquer sous aucun prétexte !

• Vendredi 26 février à 19h : EZ and the Mango Acid

Le Bisik renoue avec ses amours rock le vendredi 26 février en compagnie de EZ and the Mango Acid qui nous entraînera à toute berzingue sur les routes sinueuses d’un rock psyché très inspiré ! Une invitation au voyage dans l’univers unique et incroyable de Kris Sanchez, ancien du Cri de la Mouche et proche de Rachel des Bois, qui s’est entouré à La Réunion de Manoel Nicolas à la guitare, de Jim Sevan à la basse et de Gérome Geney à la batterie pour nous conduire en terre inconnue !

Une soirée qui sera, comme à chaque fois depuis la réouverture du Bisik, assortie de performances artistiques et de surprises inattendus dans les jardins du Bisik avec les nouvelles pépites de la compagnie Aberash et ses comédiens inspirés qui nous accompagnent à chaque soirée pour notre plus grand plaisir."

Rendez-vous sur le site du Bisik pour les tarifs et les réservations.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com