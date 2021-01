Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 4 minutes

Le "Son du bahut" est une opportunité unique pour tous les jeunes artistes musiciens de La Réunion de se produire dans les conditions d'un live professionnel et de se faire connaître auprès du public et des professionnels du milieu. Ce concours est co-organisé par la délégation académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle et le PRMA, ainsi que par quatre salles partenaires : le Bisik, la Cité des Arts, le Kabardock et le Kerveguen. L'occasion pour tous les jeunes participants de participer à une scène ouverte. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à ce dimanche 31 janvier 2021 à minuit (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com

