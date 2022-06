Organisé par le Centre National du Livre (CNL), sous l'impulsion du ministère de la culture depuis 2015, " Partir en livre " donne rendez-vous pour sa huitième édition du mercredi 22 juin au dimanche 24 juillet 2022. Unique en son genre, cette manifestation nationale va à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux de loisirs ou de vie pour transmettre le plaisir de lire. Cette année, " Partir en Livre " vient à la rencontre des petits Réunionnais à compter du jeudi 28 juin jusqu'au dimanche 24 juillet 2022. Découvrez ci-dessous la programmation de l'événement sur l'île. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Gratuit et pour tous les publics, " Partir en Livre " rassemble et soutient plusieurs milliers d’initiatives : rencontres avec des auteurs, parc d’attractions littéraires, activités de plein air, lectures immersives, initiations au "booktube", performances, rencontres avec des autrices et des auteurs, ateliers d’illustration et d’écriture, concerts dessinés, expositions, bibliothèques de plage, radios littéraires, jeux de piste, chasses aux livres et des milliers de chèque lire offerts.

• A Saint-Pierre, du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022

Découvrez l’association " La P’tite Scène Qui Bouge ", lors d’ateliers pédagogiques, de lectures numériques, de rencontres avec des auteurs/illustrateur.

Elle propose de confectionner une vidéo sous forme de "Stop motion" (technique d’enregistrement utilisée dans le cinéma d’animation, qui consiste à mettre en mouvement une série d’images fixes, image par image), pour réaliser des lectures numériques et les diffuser sur les réseaux sociaux de l’association (Youtube).

Le but est de construire avec l’auteur.e, les artistes et l’équipe de La P’tite Scène Qui Bouge (photographe, technicien son, partenaires du lieux) un mélange entre livre, vidéo, chanson, photo et animation.

• A Saint-Leu, du jeudi 28 au vendredi 29 juin et du mercredi 13 au dimanche 24 juillet

Lors du Festival embarquement immédiat de la ville de Saint-Leu, l’association " Yourtes en scène " coordonnera la venue d’auteurs en juin et juillet.

Avec des interventions dans les écoles, des ateliers dans les maisons de quartier, des rencontres dans les espaces publics... Ces interventions favorisent la rencontre avec la littérature pour un public diversifié. Ces journées sont une véritable invitation au voyage, notamment avec les ateliers en balade et ateliers patrimoine, une nouveauté du festival qui se terminera par trois jours au parc du 20 décembre. Différents acteurs de la chaine du livre s’y réuniront: dessinateurs, écrivains, éditeurs, libraires, exposants divers.

• A Saint-André et Trois Bassin, du samedi 9 au mercredi 13 juillet 2022 et du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022, découvrez " Zistoir en vavang "

" Zistoir en vavang " est un village où on partage le livre sous toutes ses formes! On imagine des histoires à écrire ou à illustrer avec des auteurs et illustrateurs de l’île, on joue à partir de livres avec une médiatrice, on lit à voix haute et en mouvement avec une comédienne, on se retrouve aussi autour de jeux ou coloriages géants. De bons moments à partager en famille! En partenariat avec Le Labo des histoires et la Croix Rouge avec ses "Ideas Box".

Retrouvez toutes les informations, le programme mis à jour régulièrement ainsi que la carte interractive pour trouver les événements près de chez vous sur le site de "Partir en Livre".

mp/www.ipreunion.com / [email protected]