À l'occasion des vacances scolaires de juillet-août 2022, les musées régionaux organisent de nombreuses animations à faire en famille ou entre amis, en complément des visites traditionnelles, au Musée Stella Matutina, à la Cité du Volcan, à Kélonia et au Musée des arts décoratifs de l'océan indien (Madoi). La Réunion des Musées Régionaux a communiqué le programme des différentes animations. (Photo : Madoi)

On retrouve au programme des expositions, des ateliers créatifs, des spectacles, une université d'hiver sur le thème de l'espace, un ciné plein air, un jeu de piste, l'anniversaire de la Cité du Volcan ou encore des concerts !

Le programme complet des différentes animations :

• 10 juillet 2022 à 15h30 : "Audrey Dardenne" à la Cité du Volcan

• 12 juillet au 5 août : "Ateliers vacances" au Madoi, à la Cité du Volcan et à Kélonia

• 15 juillet à partir de 18h30 : "Soirée ciné plein air piraterie" au musée Stella Matutina

• 16 et 17 juillet à 10h : "Atelier dessin" au musée Stella Matutina

• 19 juillet à 10h : "Gro babouk anlér" au musée Stella Matutina

• 19 juillet au 7 août : "Le rallye des pirates" au musée Stella Matutina

• 21 juillet à 10h : "Pssst" au musée Stella Matutina

• 24 juillet à 15h : "Points de suspension" à la Cité du Volcan

• 25 juillet au 5 août : "Espace Réunion" à la Cité du Volcan

• 26 juillet à 10h : "La face cachée" au musée Stella Matutina

• 28 juillet à 9h30 : "Atelier dessin" au musée Stella Matutina

• 28 juillet à 10h : "Léon fé mazine amoin kel koté i lé out Rédiyon" au musée Stella Matutina

• 2 août à 10h : "Le book de mamie babouk" au musée Stella Matutina

• 4 août à 10h : "Oeuforie" au musée Stella Matutina

• 6 et 7 août : "L’ambians volcan" à la Cité du Volcan

• 14 août à 15h30 : "Salangane" à la Cité du Volcan

• 25 août à 9h30 : "Atelier dessin" au musée Stella Matutina

• 27 août à 10h : "Atelier dessin" au musée Stella Matutina

Les expositions :

• Jusqu’au 14 août 2022 : "Pirates de l'île Bourbon - Histoire maritime d’un Peuplement", au musée Stella Matutina

• Jusqu’au 31 janvier 2023 : "Le bestiaire du Madoi. Animaux fabuleux, symboliques, sacrés" au Madoi

• Toute l’année : "Les expositions de la galerie artistique" à la Cité du Volcan

Horaires de visites :

• Stella Matutina : Du mardi au dimanche de 9h30 à 17h30 / Fermeture billetterie à 16h45

• Madoi : Du mardi au dimanche de 9h00 à 17h30 / Fermeture billetterie à 17h

• Cité du Volcan : Lundi de 13h à 17h / du mardi au dimanche de 9h30 à 17h / Fermeture billetterie à 16h15

• Kélonia : Du lundi au dimanche de 9h à 18h / Fermeture billetterie à 17h

Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre le site de La Réunion des musées régionaux.