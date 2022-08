Samedi 20 août 2022, le Métisse Club de Saint-Gilles organise "Del fuego", la première soirée de la rentrée mais aussi la première soirée clubbing pour Dj Mcy qui mettra le feu sur la piste de 22h à 5h. Un show de folie dont on se souviendra longtemps. Pour sa première scène, Imaz Press est allé à la rencontre de Dj Mcy, jeune prodige des platines.

Parlez-nous de vous. Comment est née la passion du mix chez vous ?

Ça a commencé depuis petit. Je devais avoir huit ans lorsque j'ai commencé à touche aux platines. J'ai appris avec mon père lui aussi Dj, pour ceux qui ont connu la boîte de nuit La Soucoupe, ils doivent se souvenir de Dj'S. Il m'a montré tout ce qu'il savait et j'y ai pris goût, on va dire. J'ai commencé à animer quelques anniversaires, quelques soirées.

Dj Mcy est votre nom d'artiste, mais quel est votre vrai nom ?

Je m'appelle Erwan Monthery, je viens de Saint-André et j'ai 18 ans.

Le 20 août prochain, le public vous retrouvera au Métisse Club. Ça représente quoi pour vous d'être la tête d'affiche "Del Fuego" ?

Franchement, c'est un rêve qui se réalise. En tant que Dj, on ne peut pas rêver mieux que d'animer des soirées comme celle-ci. C'est la preuve qu'il faut toujours croire en ses rêves et je remercie Rudolphe Dain, l'organisateur de la soirée qui m'a donné cette opportunité. On s'est rencontré lors d'une soirée que j'animais sur un catamaran avant le confinement en 2020 et c'est là que le projet est né. Bon, avec la crise sanitaire ça a pris un peu de retard mais on sera là, samedi 20 août pour mettre le feu sur la piste du Métisse Club.

Dites-nous, sur quelle ambiance le public va pouvoir vous découvrir ?

Alors, il y aura de la musique afro, du dance-hall, du zouk, du shata. Pour cette première soirée de la rentrée, le public pourra vraiment apprécier l'ambiance, décompresser.

Cette première soirée, est-elle le début de votre carrière en tant que Dj ?

Oui et non. C'est un début de carrière, une superbe nouvelle étape mais mixer reste une passion pour moi. J'aime faire danser les gens, leur permettre de s'amuser sur ma musique. Professionnellement, j'aimerais plutôt ouvrir une entreprise de covering et poursuivre ma passion. La prochaine étape est d'animer d'autres soirées dans d'autres club, comme la Villa, le Reborn ou le Beach Club.

D'après vous, c'est quoi un bon Dj ?

Moi je dirais qu'un bon Dj, c'est quelqu'un qui observe et écoute son public. Parce qu'animer une soirée ça dépend beaucoup du public et de ses préférences. Après l'autre aspect le plus important dans notre art c'est le rythme. Un bon Dj sait qu'il faut garder le rythme, le tempo, c'est ce qui lui permet de mixer les différents morceaux.

Un message aux 500 personnes attendues pour la soirée "Del Fuego" ?

Moi je dis au public de venir passer un bon moment avec moi, de décompresser et aussi de m'encourager parce que oui c'est ma première scène mais je vous garantis que vous en redemanderez. Ça va être le feu au Métisse Club.

