Le coup d'envoi de la saison culturelle éclectique et ambitieuse du Théâtre des Sables (Étang-Salé) sera donné ce jeudi 18 août 2022 à 20havec un concert de Karim Ziad and Friends. "Énergie, fougue et créativité débordante sont les maîtres-mots de ce quatuor très prolifique composé de musiciens virtuoses émérites" annonce la salle de spectacles (Photo Isabelle Blanc)

"La nouvelle saison culturelle du Théâtre des Sables de L’Étang-Salé démarre sur les chapeaux de roue. À événement exceptionnel, invités d’exception : pour ouvrir comme il se doit ce temps fort très attendu, le Théâtre des Sables a le bonheur de s’associer au Festival Opus Pocus #10" note le théâtre. Ce festival "mettant à l’honneur les percussions dans toute leur splendeur et magnificence (...) est un vecteur de partage, de communion et d’unité" estime la salle de spectacles avant d'ajouter que ces "valeurs essentielles et fédératrices" sont "en parfaite symbiose avec celles prônées par l’ensemble des membres du nouveau Conseil d’administration du Théâtre des Sables".

À propos du concert

Karim Ziad and Friends ce sont quatre musiciens originaires du Maghreb et très impliqués dans les musiques traditionnelles vivantes de leur pays se rassemblent pour une exploration des rythmes endiablés des Gnaouas et des Hmadchas.

Karim Ziad a accompagné tout ce que le Maghreb compte de stars, de Cheb Mami à Khaled , avant de s’installer pour un temps aux États-Unis, où il tournera pendant 4 ans avec Joe Zawinul. Il est codirecteur artistique du festival d’Essaouira depuis 2001. Mehdi Nassouli, spécialiste du guembri, est considéré comme la relève de la tradition gnaouie au Maroc.

Ouvert lui aussi à la fusion des genres musicaux, il a notamment joué avec Titi Robin, Fatoumata Diawara ou Andy Emler. Malik Ziad, frère de Karim, se passionne pour les instruments à cordes, et plus particulièrement pour ceux, traditionnels, de son pays. On l’a récemment entendu à La Réunion avec Piers Faccini. Mohammed Menni joue avec Karim Ziad depuis 1991… Spécialiste des percussions du Maghreb, il participe à de nombreux projets dont, aujourd’hui, Souad Asla et Bania. "Ces quatre-là se connaissent depuis longtemps, et de nombreux projets artistiques ont rassemblé deux ou trois d’entre eux. Pour Opus Pocus POCUS, ils se sont réunis..." commente le Théâtre des Sables