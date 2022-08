Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Jeudi 29 septembre 2022, Orelsan sera présent sur la scène du Lagon du du parc de la Saline-les-Bains dans le cadre des Francofolies. Soirée d'ouverture mais aussi une soirée spéciale pour le projet ONY* avec Orelsan, 3POUR100, Gaei et Shyn & Denise. ONY est une structure créée par Ahélya Randriambolaina et Orelsan ayant pour but de développer des projets dans la musique, le cinéma et les jeux vidéo à Madagascar. L'ensemble des bénéfices récoltés durant la soirée seront reversés à l'association Projet ONY. Nous publions ci-dessous le communiqué des Francofolies. (Photo d'illustration : DR)

Jeudi 29 septembre 2022, Orelsan sera présent sur la scène du Lagon du du parc de la Saline-les-Bains dans le cadre des Francofolies. Soirée d'ouverture mais aussi une soirée spéciale pour le projet ONY* avec Orelsan, 3POUR100, Gaei et Shyn & Denise. ONY est une structure créée par Ahélya Randriambolaina et Orelsan ayant pour but de développer des projets dans la musique, le cinéma et les jeux vidéo à Madagascar. L'ensemble des bénéfices récoltés durant la soirée seront reversés à l'association Projet ONY. Nous publions ci-dessous le communiqué des Francofolies. (Photo d'illustration : DR)