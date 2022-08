Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Vendredi 14 octobre 2022, le plus grand festival de musique électronique de l'océan indien est de retour pour sa 14e édition avec une programmation plus exceptionnelle que jamais. Les Electropicales promettent de vivre une expérience comme il n'y en a jamais eu à La Réunion avec plus de 70 artistes de dix nationalités différentes. Nous publions ci-dessous le communiqué des Electropicales.

