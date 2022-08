Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Antonio Serrano et Constanza Lechner, virtuoses de l'harmonica et du piano, seront en concert ce vendredi 2 septembre 2022 à partir de 20h au Théâtre des Sables à l'Étang-Salé. La salle de spectacle promet "un agréable voyage vous est proposé au-delà de nos frontières, dans les hautes sphères musicales enchanteresses espagnoles et argentines" (Photo : Juan Naharro)

