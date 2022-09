Comment le son du trou noir a été capté par la Nasa ?

"Un amas de galaxies contient tellement de gaz que nous avons capté un son réel. Ici, il est amplifié et mélangé à d'autres données pour entendre un trou noir", a commenté la Nasa dans un communiqué. De fait, c'est bien l’importante quantité de gaz chaud entourant le trou noir au centre de l’amas de galaxies de Persée, qui a permis à l'agence spatiale de capturer un enregistrement inédit. Mais si les signaux acoustiques du trou noir ont été identifiés en 2003 par les données de l'observatoire à rayons X Chandra, ils n'avaient jusque-là jamais été rendus perceptibles à l'oreille humaine.

"Dans cette nouvelle sonorisation de Persée, les ondes sonores que les astronomes avaient identifiées précédemment sont rendues audibles pour la première fois", s'enthousiasme l'institution. En multipliant les fréquences sonores plusieurs quadrillons de fois (Sachant qu'un quadrillion équivaut à un million de milliards), le son a ainsi été rendu audible, pour notre plus grand plaisir.

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e