Le vendredi 2 septembre 2022, l'hamoniciste Antonio Serrano et la pianiste argentine Constanza Lechner étaient sur la scène du Théâtre des Sables à l'Étang-Salé. Ils ont organisé un concert très apprécié du public. (Photos : Théâtre des Sables)

Vendredi 02 septembre, le maestro de l'harmonica Antonio Serrano, l’un des musiciens espagnols les plus renommés de sa génération mais surtout l’un des meilleurs harmonicistes au monde était accompagné de l'éminente virtuose pianiste argentine Constanza Lechner, sur la scène du Théâtre des Sables de L'Étang-Salé, devenue désormais incontournable. Un concert de toute beauté et ô combien apprécié !

Merci infiniment pour ce voyage mirifique dans les hautes sphères musicales enchanteresses espagnoles et argentines, magistralement mené et parfaitement réussi ! Excellence et perfection, émotions et sensations…, tous les ingrédients étaient donc réunis pour que les spectateurs soient comblés.